Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor

BM Güvenlik Konseyi'nde 'çatışmalarda cinsel şiddet' olayları görüşüldü. Türkiye temsilcisi Güven Begeç, BM raporlarında Amerika ve Avrupa ülkelerinin desteklediği PKK'nın da bulunduğunu belirtti.

"PKK İŞKENCE VE CİNSEL ŞİDDETE BAŞVURUYOR"

BM Güvenlik Konseyi'nde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının görüşüldüğü oturumda konuşan Begeç, Suriye'de hem rejim hem de DEAŞ ve PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin işlediği, BM raporlarına da giren ''korkunç'' cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun geçen ay yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." diye konuştu.