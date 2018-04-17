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Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, BMGK'da görüşülen 'çatışmalarda cinsel şiddet' olaylarıyla ilgili PKK'nın da raporu olduğunu söyledi.

AA | 17.04.2018 - 04:41..
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Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor

BM Güvenlik Konseyi'nde 'çatışmalarda cinsel şiddet' olayları görüşüldü. Türkiye temsilcisi Güven Begeç, BM raporlarında Amerika ve Avrupa ülkelerinin desteklediği PKK'nın da bulunduğunu belirtti.

Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor

"PKK İŞKENCE VE CİNSEL ŞİDDETE BAŞVURUYOR"

BM Güvenlik Konseyi'nde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının  görüşüldüğü oturumda konuşan Begeç, Suriye'de hem rejim hem de DEAŞ ve PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin işlediği, BM raporlarına da giren ''korkunç'' cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun geçen ay  yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da  alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla  tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve işkence ve cinsel şiddete  başvuruyor." diye konuştu.

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