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Türkiye ve ABD stratejik ortaklığı hakkında ortak açıklama

Türkiye ile ABD Dışişleri Bakanları'nın görüşmesinin ardından ikili çalışma grubunda anlaşıldığı ve kurulacak mekanizmanın en geç mart ayı ortasına kadar hayata geçirileceği ifade edildi.

AA | 16.02.2018 - 13:39..
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Türkiye ve ABD stratejik ortaklığı hakkında ortak açıklama

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri bakanı Rex Tillerson'un Ankara Palas'ta yaptığı toplantının ardından yapılan açıklamada, Türkiye ve ABD'nin müttefik ve stratejik ortak olarak güvenliklerine ve savunmalarına karşılıklı ve tartışmasız bağlılıkları teyit edildi.

Tarafların 65 yıldır NATO müttefiki ve stratejik ortak olduğu vurgulanan açıklamada, "iki halk, ilişkilerini, paylaştıkları hedeflerin ve çıkarların ilerletilmesi, ayrıca dünya genelinde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve bireysel özgürlüklerin teşviki için hayati görmektedir." denildi.

Türkiye ve ABD stratejik ortaklığı hakkında ortak açıklama

"ABD TÜRK HÜKÜMETİYLE TAM DAYANIŞMA İÇERİSİNDEDİR"

ABD'nin Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişimini kınadığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin demokratik yollarla seçilmiş hükümetiyle ve Türk halkıyla tam dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi.

KURULACAK MEKANİZMA EN GEÇ MART AYI ORTASINA KADAR HAYATA GEÇİRELECEK

Açıklamada iki devletin, uzun süreli müttefikliği ışığında, ikili ilişkilerde öne çıkan meseleleri çözme konusundaki vaadini teyit ettiği, bu amaca yönelik olarak sonuç odaklı bir mekanizma oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığı, bu mekanizmanın en geç mart ayı ortasına kadar hayata geçirileceği ifade edildi.

Ortak gündemin küresel bir gündem olduğu belirtilen açıklamada, bunun terörle mücadele, kitle imha silahlarının yayılmasına karşı koyma, Suriye ve Irak dahil Ortadoğu'ya kalıcı barış ve istikrar getirme, enerji güvenliğini sağlama, radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılık ve İslam karşıtlığıyla mücadele gibi birçok konuyu kapsadığı teyit edildi.

Türkiye ve ABD stratejik ortaklığı hakkında ortak açıklama

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KONUSUNDAKİ KARARLILIK YİNELENDİ

Ortak açıklamada, Türkiye ile ABD'nin uzun süreli müttefikler olarak terörizmin her türü ve biçimiyle ortak mücadeleye olan kararlılıklarını teyit ettikleri, DEAŞ, PKK, El-Kaide ve diğer tüm terör örgütleri ​ile bu terör örgütlerinin uzantılarıyla mücadele konusundaki kararlılıkları yinelendi. Tarafların, iki ülke halklarını doğrudan hedef alan terör tehditlerine karşı meşru müdafaa haklarını tanıdıkları bildirildi.

Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin muhafazasına bağlılıklarının teyit edildiği açıklamada, "Suriye içinde oldu bittiler yaratılmasına ve demografik değişimlere yönelik tüm girişimlere karşı kararlıklıkla dururlar." ifadesi kullanıldı.

Türkiye ve ABD stratejik ortaklığı hakkında ortak açıklama

Açıklamada, Suriye'nin dönüşümü ve istikrara kavuşturulması konusunda eş güdüm içinde olunmaya devam edileceği vurgulanarak, iki ülkenin Suriye krizi için sadece siyasi bir çözümün sözkonusu olabileceği ve bunun yaşayabilir bir siyasi dönüşümü gerektirdiğini kabul ettiği kaydedildi.

Tarafların, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında belirtilen yerleşik parlamenter ve Cenevre Süreci çerçevesinde bu sonucun elde edilmesi için işbirliklerini yoğunlaştırmayı kararlaştırdığı vurgulandı.

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