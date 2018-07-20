Türkiye ve Hollanda'dan iyi niyet anlaşması

Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı. Böylelikle iki ülke arasındaki kriz sona erdi. Türkiye ve Hollanda ilk etapta karşılıklı olarak büyükelçi atayacak.

İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

NATO zirvesinde Hollandalı mevkidaşı Stef Blok'la görüşme gerçekleştiren Mevlüt Çavuşoğlu, diplomatik ilişkilerdeki tıkanıklığın çözülmesi çaba sarfedileceğini belirtti. Karışıklı olarak verilen iyi niyet mektupları ile yeni bir dönemi başlatmak istediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, ilişkilerde yeni bir dönemin başlatılmasının planlandığını belirtti.

TÜRKİYE'YE DAVET

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni dönemde gerçekleşecek iyi niyetli ilişkilerin temelinin atılması için Hollandalı Bakan Stef Blok'u Türkiye'ye davet ettiğini beilirtirken, "Bu ziyaretin de yakın zamanda gerçekleşmesi sözkonusudur." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye ve Hollanda ilişkilerine yönelik yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"11 Temmuz tarihinde Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanları Brüksel’deki NATO Zirvesi marjında görüşmüşlerdir. Bakanlar Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren, 2017 Mart ayında vuku bulan üzüntü verici olayları ele almışlardır. İki Bakan Türkiye ve Hollanda’nın birçok ortak çıkara sahip iki dost ve NATO müttefiki ülke olduklarının altını çizmişlerdir. İki ülke 400 yılı aşkın süredir yakın ilişkiler sürdürmüşlerdir, halen 60 yılı aşkın süredir NATO müttefikidirler ve aralarında kayda değer ticaret ve yatırım ilişkileri bulunmaktadır. İki Bakan Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ülkelerinin hazır olduklarını beyan etmişlerdir. Göç, terörle mücadele ve ekonomik işbirliğini ilerletme gibi birçok konuda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin altını çizmişlerdir. NATO Zirvesindeki bu olumlu görüşmeyi takiben iki Bakan birbirleriyle tekrar temasa geçmek için inisiyatif almışlardır. Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye Dışişleri Bakanına bir mektup göndermiş ve Türk Dışişleri Bakanı Hollanda Dışişleri Bakanını telefonla aramıştır. Bu telefon görüşmesinde iki Bakan Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Bu doğrultuda, Bakanlar Ankara ve Lahey Büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaşmışlardır. Bakanlar ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanının 2018’in ikinci yarısında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunması hususunda anlaşmışlardır."

