Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Çin, İran ve Kuzey Kore’nin 2018 ara seçimlerine müdahale edebileceklerine dair ellerinde kanıt olduğunu söyledi.

ABD: Çin, İran ve Kuzey Kore seçimlere müdahale edecek

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Dünyanın en çok yardım yapan ülkesi belli oldu

Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'na göre, Türkiye geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu.