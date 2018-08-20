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Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Doha'da düzenlenen törenle ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandı.

AA | 20.08.2018 - 00:49..
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  2. Ekonomi
Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından edinilen bilgiye göre Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında ikili iş birliğini geliştirmek amacıyla Para Takas Anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından imzalandı. Katar Merkez Bankasının genel merkezinde gerçekleşen imza törenine her iki ülkeden yetkililer katıldı.

Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

YEREL PARA BİRİMİ ÜZERİNDEN TİCARET

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında yerel para birimleri üzeriden gerçekleştirlen ticaretin kolaylaştırılmasının yanı sıra finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Anlaşma, ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor

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