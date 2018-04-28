Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek

Trabzon'da bir kamyonet ile askeri araç çarpıştı. Zırhlı kobra aracında bulunan askeri personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Trump: İsrail'e Kudüs için benden öncekiler söz verdi

Trump, 2017'nin Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi hakkında konuştu. "ABD Başkanı, bu karar benden önceki başkanlar tarafından alınmıştı" şeklinde konuştu.