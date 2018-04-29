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Türkiye Yayıncılık Kurultayı gerçekleşti

Türkiye Yayıncılar Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı’nın sekizincisi düzenlendi.

Haber Merkezi | 29.04.2018 - 10:15..
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Kitapta sabit fiyat sistemini oluşturmanın ve korumanın önemi, Türkiye’de okuma kültürünün yeri, dijitalleşmenin yayıncılığa yansımaları, yayıncılıkta sansür-otosansür ve yayıncılık standartları gibi önemli konuların ve sorunların tartışıldığı kurultay, yayıncıların ve yayıncılık sektöründe çalışanların yanı sıra kitapseverler tarafından da ilgi gördü.

TÜRKİYE'DE OKUMA KÜLTÜRÜ

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin, İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı’nın sekizincisi, 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde Yapı Kredi Kültür Sanat-Loca’da yapıldı.

Kitapta sabit fiyat sistemini oluşturmanın ve korumanın önemi, Türkiye’de okuma kültürünün yeri, dijitalleşmenin yayıncılığa yansımaları, yayıncılıkta sansür-otosansür ve yayıncılık standartları gibi önemli konuların ve sorunların tartışıldığı kurultay, yayıncıların ve yayıncılık sektöründe çalışanların yanı sıra kitapseverler tarafından da ilgi gördü.

Türkiye Yayıncılık Kurultayı gerçekleşti

KİTAPSEVERLER TARAFINDAN İLGİ GÖRDÜ

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Türkiye Yayıncılık Kurultayı, 26 Nisan Perşembe günü Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Fahri Aral, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Koray Akay’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Yayıncılık dünyasına ve kitaplara ilgi duyan herkesin katılımına açık olarak gerçekleşen 8. Türkiye Yayıncılık Kurultayı, yayıncılık sektörünü bir araya getirerek yayıncılığın temelinde yer alan konuları, sorunları, ihtiyaçları ve eğilimleri gündeme taşıdı.

Türkiye Yayıncılık Kurultayı gerçekleşti

 

KİTAPTA SABİT FİYAT

Yayıncılık dünyasında gelenekselleşen kurultayda alınan kararların birçoğunun hayata geçirilmesiyle, sektörün temel sorunlarının çözülmesi ve dikkat çekici bir gelişme çizgisi göstermesi için önemli adımların atılması hedefleniyor. 8. Türkiye Yayıncılık Kurultayı kapsamında “Kitapta sabit fiyata neden ihtiyaç var?”, “Yayıncılık standartları ve yayıncılıkta yeni dağıtım modelleri”, “Okuma kültürünün neresindeyiz?”, yayıncılıkta sansür ve otosansür ve dijitalleşmenin yayıncılığa yansımaları, çarpıcı uygulamalar başlıklı beş ayrı oturum düzenlendi.

Türkiye Yayıncılık Kurultayı gerçekleşti

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