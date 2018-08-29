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Türkiye yılın ilk 7 ayında en çok Rus turist ağırladı

Türkiye'yi yılın ilk 7 ayında ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.90 arttı ve turist sayısı yaklaşık 22 milyon düzeyine ulaştı.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 14:18..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, bu yılın ilk 7 ayında Türkiye 21 milyon 639 bin 802 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye yılın ilk 7 ayında en çok Rus turist ağırladı

RUS TURİSTLER ÇOĞUNLUKTA

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ocak-temmuz döneminde Rusya Federasyonu yüzde 15.14 artış ile birinci sırada yer alırken, yüzde 10.73 artış ile Almanya ikinci, yüzde 6.09 artış ile İran üçüncü sırada yer aldı.

İran'ı Gürcistan ve İngiltere izledi. Yılın ilk 7 ayında Rusya Federasyonu'ndan 3 milyon 276 bin 046 turist ağırlayan Türkiye'ye 2 milyon 321 bin 529 Alman ile 1 milyon 317 bin 180 İranlı turist geldi.

Türkiye yılın ilk 7 ayında en çok Rus turist ağırladı

YÜZDE 11 ARTIŞ

Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Temmuz 2018 dönemi istatistiklerine göre 5 milyon 671 bin 801 yabancı ziyaretçi ağırlarken, aylık artış oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.74 olarak gerçekleşti.

Türkiye yılın ilk 7 ayında en çok Rus turist ağırladı

Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 897 bin 607 ziyaretçi ve yüzde 15.83 artış ile Rusya Federasyonu birinci olurken, 761 bin 278 ziyaretçi ve yüzde 13.42 artış ile Almanya ikinci, 354 bin 851 ziyaretçi ve yüzde 6.26 artış ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Hollanda ve Ukrayna izledi.

Ocak — Temmuz döneminde Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 99.23'ü, Temmuz döneminde gelenlerin ise yüzde 99.04'ü turist olurken, günübirlikçi oranı ilk 7 ayda yüzde 0.77, Temmuz ayında ise yüzde 0,96 oldu.

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