Türkiye yüzde 4'ün üzerinde büyüyecek

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (Sağlık Der) tarafından bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde konuştu.

Canikli, finans otoritelerinin Türkiye'nin büyüme rakamlarını 2'nin altına düşürdüklerini, şimdi hepsinin Türkiye'nin büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize etmeye başladığına dikkat çekti:

"TÜRKİYE YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE BÜYÜYECEK"

"İnşallah 2017 yılında Türkiye yüzde 4'ün üzerinde büyümeyi gerçekleştirecek. Buradan hatta daha sürpriz rakamlar da gelebilir."