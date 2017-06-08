taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.885
USD
3,5464
EURO
3,9878
ALTIN
146,51
PETR
48,4300

Türkiye yüzde 4'ün üzerinde büyüyecek

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, hükümetin büyümede beklentilerin dışında rakamlar beklediğini açıkladı.

08.06.2017 - 13:48
  1. Haberler
  2. Ekonomi

canikli

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (Sağlık Der) tarafından bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde konuştu.

Canikli, finans otoritelerinin Türkiye'nin büyüme rakamlarını 2'nin altına düşürdüklerini, şimdi hepsinin Türkiye'nin büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize etmeye başladığına dikkat çekti:

"TÜRKİYE YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE BÜYÜYECEK"

"İnşallah 2017 yılında Türkiye yüzde 4'ün üzerinde büyümeyi gerçekleştirecek. Buradan hatta daha sürpriz rakamlar da gelebilir."

İlginizi Çekebilir
Çeşme'ye bayramda 1 milyon turist bekleniyor
Erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 15 artışla sezona başlayan İzmir Çeşme'de, Ramazan Bayramı'nda oteller dolacak.
İran evlerini, bakır işlemeler süslüyor
Gaziantep'in geleneksel el sanatları arasında yer alan bakır işlemeciliğini beğenen İranlılar, evlerini süslemeye başladı.
Hazine 1 milyar euro borçlandı
Hazine, üç yabancı bankaya verdiği yetki ile, uluslararası piyasalardan 1 milyar euro borçlandı,toplam borçlanma 7.4 milyar dolara ulaştı.
Motorine indirim
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıta da yansıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

127
Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

224
Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

215
PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

136
FARC silahlarını teslim etmeye başladı

FARC silahlarını teslim etmeye başladı

20
Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

37
Arda Turan özür dilemeyecek

Arda Turan özür dilemeyecek

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM