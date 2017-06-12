Türkiye'de 14 milyon yapının gözden geçirilmesi gerekiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki binaların birçoğunun depreme karşı dayanıklı olmadığını ifade etti.

"GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKEN 14 MİLYON BİNA VAR"

Özhaseki, “Ülkemizde yaklaşık 19 milyon yapı stoku bulunmaktadır. Yapıların yaklaşık 5 milyonu, 1999 yılında gerçekleşen deprem sonrası güncellenen deprem mevzuatı kapsamında inşa edilmiştir. Bu durumda gözden geçirilmesi gereken 14 milyon yapı bulunmakta olup, bu binaların neredeyse yarısının can ve mal güvenliği açısından riskli olduğu değerlendirilmektedir.” diye konuştu.