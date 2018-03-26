Türkiye'de 6 ilde deprem riski arttı

AFAD; Türkiye genelinde bir araştırma yaptı. Türkiye'nin deprem riskini irdeleyen araştırma; depremin en çok etkileneceği ve en az etkileneceği illeri ortaya koydu.

TEHLİKE DEĞERİ ARTAN VE DÜŞEN İLLER BELLİ OLDU

Harita semt semt, hatta noktasal tespit yapabiliyor. Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre; Aksaray, Erzurum, Karaman, Rize, Tekirdağ, Trabzon gibi iller tehlike değeri yükselen illerden olurken, Adana, Adıyaman, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Malatya gibi iller tehlike değeri düşen iller arasında yer aldı.