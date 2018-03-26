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Türkiye'de 6 ilde deprem riski arttı

Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre; Aksaray, Erzurum, Karaman, Rize, Tekirdağ, Trabzon gibi iller tehlike değeri yükselen iller arasına girdi.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 09:31..
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Türkiye'de 6 ilde deprem riski arttı

AFAD; Türkiye genelinde bir araştırma yaptı. Türkiye'nin deprem riskini irdeleyen araştırma; depremin en çok etkileneceği ve en az etkileneceği illeri ortaya koydu.

Türkiye'de 6 ilde deprem riski arttı

TEHLİKE DEĞERİ ARTAN VE DÜŞEN İLLER BELLİ OLDU

Harita semt semt, hatta noktasal tespit yapabiliyor. Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre; Aksaray, Erzurum, Karaman, Rize, Tekirdağ, Trabzon gibi iller tehlike değeri yükselen illerden olurken, Adana, Adıyaman, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Malatya gibi iller tehlike değeri düşen iller arasında yer aldı.

Türkiye'de 6 ilde deprem riski arttı

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