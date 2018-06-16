Türkiye’de ekolojik yaşam çiftlikleri

Aybüke SENGİR / [email protected]

Hem Türkiye’den hem yurtdışından gelen gönüllü ve konuklarla ekolojik tarım çiftlikleri ziyaretçilerini bekliyor. Hem tatil yapıp hem çalışmak isteyenler için, seçtiğiniz ekolojik çiftlikte mevsimine göre hasat yapabilir, meyve toplayabilir, toprağa çapa yapabilir, ot yolabilir hatta taş taşıyıp, salça, yoğurt tereyağı yapmayı öğrenebilirsiniz.

İŞ BÖLÜMÜ TEMEL ESAS

Çiftliklerin hemen hepsinde işler belli bir iş bölümüyle gerçekleşiyor. Genelde herkes elinden hangi iş iyi geliyorsa ona yöneliyor. Daha sonra öğrenmek istediğiniz işleri yapmaya yönlendiriliyorsunuz. Çiftlikte hayat nasıl diye sorarsanız; katı kurallar çerçevesinde belirlenmiyor, kendinize zaman ayırmak, denize gitmek ya da civarınızdaki yerleri gezmek gibi diğer aktiviteler için de çiftlik sahipleriyle konuşup bir uzlaşma sağlayarak vakit ayırabiliyorsunuz. Fakat tatilde yoğun bir çalışma temposunun içine girmek istemiyorsanız, yemek ve konaklama masraflarını ödeyerek, uzaktan izleyip buranın konuğu da olabilirsiniz.

Türkiye’den bazı rotaları sizler için derledik, farklı bir deneyim sizi bekliyor...

ALİ KIŞLAK ORMANI – FETHİYE

Fethiye’ye 45 km mesafe bulunan çiftlik, doğal tarım prensiplerini uyguluyor. Yılın her ayı gönüllülerin kabul edildiği çiftlikteki duş ve tuvaletli odalar, toplamda ikişer kişilik. İnternet var, fakat televizyon yok. Yemekler, burada yetiştirilen sebzelerden el birliği ile yapılıyor ve beraber yeniyor. Orman’da yorulanlar, terleyenler, Saklıkent’teki şelalede yüzerek dinleniyor. Tloss Antik Kenti de yürüyüş yapmayı sevenler için 10 km mesafede.

BELENTEPE ÇİFTLİĞİ – BURSA

Burası Uludağ’ın güneybatısında bulunuyor. Nilüfer deresinin aktığı vadinin yamacında kalıyor ve 1998 yılında bir çift tarafından satın alınmış. Tarlanın ilk senesinde 100 meyve ağacı ve 500 kök üzüm çubuğu dikmişler. Çiftlik kendi enerjisini rüzgar ve Güneş’ten üretiyor. Binalar doğal yapı teknikleri ve malzemeleriyle inşa edilmiş. Çiftlikte kimyasal hiçbir şeye yer yok. Doğal gübreler, doğal bitki ilaçları ile kendi gıdalarını üretiyorlar. Sezonluk sebze, meyve dışında üzümlerinden pekmez de üretiyorlar. Kendi peynirlerini kendileri yapıyor. Çiftlikte aynı zamanda sürdürülebilir yaşamı ve permakültürü anlatan eğitimler ve aktiviteler gerçekleştiriliyor. Nisan ayından aralık ayı başına kadar gönüllü çalışanları kabul ediyorlar.

ZEYTİNLİBOĞAZ PERMAKÜLTÜR ÇİFTLİĞİ – GÖLPAZARI/BİLECİK

Burası da tam bir aile çiftliği. Hayvancılık, meyvecilik, sebzecilik, zeytincilik gibi birçok faaliyet yapılıyor. Burada yaşayan aile bireylerinin her biri bir konuda uzman, ve gelecek olanlara işi öğretmekle sorumlu. Çiftlikte tohum üretme, takas yapma faaliyetlerine özel önem veriliyor. Gönüllülerin yıl boyunca gidebilecekleri çiftlikteki işler, farklı aşılama tekniklerinden sabun yapımına, kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan bakımından, zeytin toplayıcılığına kadar çok geniş bir yelpazede. Zeytinliboğaz’da gönüllü çalışanların çocukları da oyun oynayarak doğayı öğrenebilirler. Çiftlikte internet yok. Çadırda, ev içinde ya da paylaşımlı odada kalacak gönüllülerden en az iki hafta çiftlikte yaşamaları bekleniyor.

EFLATUN ELBADEMİ ÇİFTLİĞİ – ANTALYA

Bu çiftlik Kaş’ın Çukurbağ Köyü’nde, Phellos ve Antiphellos antik kentleri arasında, antik Likya yürüyüş yolu üzerinde bulunuyor. Bahçesinde her türlü sebze yetişiyor. Mekanın, ahşap üst terasında yoga ve sanatsal çalışmalar yapılıyor. Ev sahibi bir çift ve oğulları kalıyor. Ocak ayı dışında yılın her ayı gönüllü kabul ediyorlar. Paylaşımlı oda ya da bungalovda kalabilecek gönüllü ailerini bekliyorlar.

GÜLBİN ÇİFTLİĞİ - MAÇAHEL ARTVİN

Bu çiftliğin temel geçim kaynağı arıcılık üzerine. Çiftlikte, ayrıca fındıkçılık ve kendilerine yetecek kadar meyve ve sebze üretimleri var. Konuk ya da gönüllüler için evde dört kişilik bir oda mevcut. Yemekler aile ile birlikte yeniyor. Çiftliğin sahibi, gönüllülerin 15 günden az kalmasını kesinlikle istemiyor, bu süreç onun için yetersiz. Çünkü ortama ve işlere alışmak için biraz zaman gerek. Haftanın dört günü, günde sekiz saat çalışılıyor.

LÜKSTEN VAZGEÇİN KENDİNİZİ DOĞAL YAŞAMA BIRAKIN

Şunu da belirtmekte fayda var; burada konaklamayı tercih ettiğinizde hayatınızdan lüks anlayışını çıkarmanız gerekecek. Örneğin bulaşık, çamaşır ve temizlik için kullanılan kimyasal içerikli temizlik malzemelerinden, pet şişe ve naylon torba kullanımından ve aslında yaşamak için ihtiyacımız olmayan daha pek çok şeyin tüketiminden vazgeçeceksniz. Enerji üretmek için kullandığımız petrol kaynakları, nükleer santraller; elektrik üretmek için kullandığımız barajlar yerine rüzgar ve Güneş gibi daha sürdürülebilir kaynakları kullanmayı öğreneceksiniz.