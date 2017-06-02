Türkiye'de elektrik tüketimi mayısta arttı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 789 milyon 550 bin kilovatsaatle 17 Mayıs'ta, en düşük tüketim ise 638 milyon 660 bin kilovatsaatle 28 Mayıs tarihinde gerçekleşti.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 4,3 ARTIŞ GÖSTERDİ

Mayısta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 22 milyar 853 milyon 848 bin kilovatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda elektrik üretimi de arttı. Mayısta elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,4 artarak 22 milyar 953 milyon 613 bin kilovatsaate çıktı. Elektrik üretiminin yüzde 32,7'si doğalgaz santrallerinden, yüzde 32,1'i hidroelektrik santrallerden ve yüzde 13,9'u da yerli kömür santrallerinden karşılandı.

Elektrik üretiminde ithal kömürün payı yüzde 12,4 ve rüzgar enerjisinin payı yüzde 5,7 olurken, kalan yüzde 3,2'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından oluştu.

ELEKTRİK İHRACATI YÜZDE 461 ARTTI

Türkiye'nin elektrik ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 461 artarak 330 milyon 519 bin kilovatsaate ulaştı. Geçen yıl mayısta 58 milyon 840 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan söz konusu ayda elektrik ithalatı ise yüzde 41,5 azalarak 230 milyon 753 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl mayısta 394 milyon 909 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.



