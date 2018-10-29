Türkiye'de estetik ekonomisinin büyüklüğü 2 milyar dolar

Bakımlı, güzel ve genç görünmek için harcanan para her geçen yıl artarken, Türkiye'deki güzellik, estetik ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 2 milyar doları buldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Aşiran Serdar, Türk Dermatoloji Derneği 27. Ulusal Kongresinde yaptığı açıklamada, bakımlı ve genç görünmenin, zamanında önlem alarak yaşlanmayı geciktirmenin günümüzde kadın erkek herkesi peşinden koşturan bir trend haline geldiğini söyledi.

ERKEKLERİN ORANI YÜZDE 30

Estetik, kozmetik uygulamalara erkeklerin de ilgisinin giderek arttığına dikkati çeken Serdar, "Net oranla belli olmamakla birlikte pazar içinde erkeklerin payı yüzde 30 gibi. Güzellik, estetik uygulamalar için gelen her 100 kişiden 70'i kadın, 30'u erkek. Ben bu konuda çok seviniyorum, erkeklerin de kendilerine bakmaları sevindirici." dedi.