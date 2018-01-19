Türkiye'de geçen yıl 1,4 milyon konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2017'ye ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 409 bin 314 konut, satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış gösterdi.

Konut satışlarında İstanbul 238 bin 383 konut ile en yüksek paya (yüzde 16,9) sahip oldu. İstanbul'u 150 bin 561 konut satışıyla (yüzde 10,7) Ankara, 84 bin 184 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi.

İPOTEKLİ SATIŞLAR

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 azalarak 34 bin 29'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 25,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlardan İstanbul 6 bin 516 konut satışı ve yüzde 19,1 pay aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 45,5 ile Ardahan olduğu görüldü.

Türkiye genelinde aralıkta diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artarak 98 bin 943 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 416 konut satışı ve yüzde 16,6 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 71,6 oldu. Ankara 9 bin 101 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 6 bin 61 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konutla Ardahan olarak belirlendi.

İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI 66 BİN

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalarak 66 bin 661 olarak tespit edildi.