Türkiye'de günde 395 Suriyeli dünyaya geliyor

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde düzenlenen 'Şanlıurfa Barometresi Toplantısı'nda, Suriyelilerle mültecilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN SORUNLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Toplantının açılışında konuşan Vali Abdullah Erin, "Yaptığımız birtakım çalışmalar neticesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile bu çalışmalarla ilgili müzakere etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Destek veren bütün kurum kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Gerek Urfalı kardeşlerimiz tarafından görülen sorunların çözülmesi, gerekse Suriyeli kardeşlerimizin sorun olarak gördükleri konularda çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE ORTALAMA 395 SURİYELİ BEBEK DÜNYAYA GELİYOR"

Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan ise Suriyelilerle ilgili araştırma için kente gelen bir grup akademisyenle birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi. Türkiye'de yaşayan Suriyeli nüfusuyla ilgili rakamlar veren Prof. Dr. Erdoğan, şunları kaydetti: "Suriye nüfusu, Türkiye nüfusunun 4,44'üne ulaşırken, Şanlıurfa'da bu oran yüzde 23,62 olarak belirlendi. Türkiye'de 3 milyon 585 bin Suriye uyruklu vatandaş varken, Şanlıurfa'da 469 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye'de günde ortalama 395 Suriyeli bebek dünyaya gelirken, Şanlıurfa'da 50- 55 Suriyeli bebek dünyaya geliyor. İstihdam verilerine gelince; Şanlıurfa'da aktif çalışma nüfusundaki Suriyeli sayısı 210 bin civarındadır. Şanlıurfa'da zorunlu eğitim çağında olan Suriyeli nüfusu 150 bin ve Şanlıurfa'da 5 bin ek derslik, 208 okul, 7 bin 500 öğretmene ihtiyaç var."

"VERİLERİMİZ SONUCUNDA YÜZDE 80 ORANINA ULAŞTIK"

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin çoğunun mutlu olduğunu belirttiğini aktaran Prof. Dr. Erdoğan, "Verilerimiz sonucunda; yüzde 80 oranında bir çoğunluk mutlu olduklarını dile getirirken, Şanlıurfalılara minnet duyduklarını söylediler ama bu oran kamplarda kalan Suriyelilerde aynı değil" dedi.

Toplantı, verilerin paylaşılmasının ardından basına kapalı devam etti.