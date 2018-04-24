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Türkiye'de günde 7 dakika kitap okunuyor

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat) 23 Nisan Dünya Kitap Günü'nde 15 Avrupa ülkesinin kitap okuma oranlarını açıkladı.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 14:58..
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Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), 15 Avrupa ülkesinin 2008 ve 2015 yılları arasında ortalama kitap okuma süresinin istatistiğini çıkardı. Eurostat'ın raporuna göre; Avrupalılar, kitap okumaya günde en az 2, en çok 13 dakika ayırıyor.

TÜRKİYE GÜNDE 7 DAKİKA

Kitap okumaya en çok zaman ayıran Avrupa ülkesi 13 dakika ile Estonya olurken en az ayıran Avrupa ülkesi ise 2 dakika ile Fransa oldu. Türkiye ise günde 7 dakikalık kitap okuma ortalaması bir çok Avrupa ülkesinin önüne geçti. Araştırma 20- 74 yaş aralığındaki kişilere yönelik yapıldı.

BİRİNCİ KÜLTÜREL AKTİVİTESİ KİTAP OLANLAR FİNLANDİYA'DA

Birinci kültürel aktivite olarak kitap okuduğunu söyleyen Finlandiyalıların oranı yüzde 16.8. Finlandiya'nın ardından kültürel aktivite olarak kitap okumaya tercih edenler, yüzde 16,4 ile Polonya, yüzde 15 ile Estonya, 11,9 ile Yunanistan ve Lüksemburg olarak belirlendi.

AZ ERKEK KİTAP OKUYOR, OKUYAN İSE UZUN UZUN OKUYOR

Avrupa'nın en az okuyan ülkeleri ise yüzde 2,6 ile Fransa, 6,2 ile Romanya, yüzde 7,2 ile Avusturya, yüzde 7,9 Belçika olarak görülüyor. Aynı araştırmaya göre Avrupa ülkelerinde kitap okuyan kadın sayısının erkek sayısında fazla çıktı. Ancak erkeklerin kitap okumak için ayırdığı zaman, kadınlara oranla daha uzun...

  • Estonya 13
  • Finlandiya 12
  • Polonya 12
  • Norveç 12
  • Macaristan 10
  • Yunaistan 9
  • Almanya 7
  • Lüksemburg 7
  • Türkiye 7
  • Belçika 6
  • Hollanda 6
  • İngiltere 6
  • Sırbistan 6
  • Romanya 5
  • Avusturya 5
  • İtalya 5
  • Fransa 2

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