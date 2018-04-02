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Türkiye'de her üç araçtan biri LPG'li

Türkiye istatistik kurumu, kara taşıtlarına ilişkin Şubat ayı detaylarını paylaştı.

AA | 02.04.2018 - 12:25..
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Trafiğe kayıtlı 12 milyon 141 bin 248 otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,6'sı dizel, yüzde 25,8'i benzin yakıtlı araçlardan oluşurken, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Türkiye'de her üç araçtan biri LPG'li

RENAULT YİNE ZİRVEDE

2018 yılı Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 36 bin 788 otomobilin yüzde 18,6'sının Renault, yüzde 10,4'ünün Volkswagen, yüzde 7,7'sinin Fiat, yüzde 6,6'sının Hyundai, yüzde 5,6’sının Toyota, yüzde 5,6'sının Opel, yüzde 5,3'ünün Peugeot, yüzde 5,2'sinin Skoda, yüzde 5’inin Honda, yüzde 4,7'sinin Ford olduğu, yüzde 25,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Türkiye'de her üç araçtan biri LPG'li

EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK BEYAZ

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 42,7'si 1501-1600, yüzde 27,8'i 1401-1500, yüzde 13,1'i 1301-1400, yüzde 11,5'i 1300 ve altı, yüzde 4'ü 1601-2000, yüzde 0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Otomobillerin yüzde 58,3'ü beyaz, yüzde 20,4'ü gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5'i kırmızı iken yüzde 8,9'u diğer renklerden oluştu.

Türkiye'de her üç araçtan biri LPG'li

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