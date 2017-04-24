Türkiye’de imar ve numarataj hatalarına dikkat edilmeli

Türkiye'de her yıl 5 milyon arsa ve konut el değiştiriyor. Türkiye genelinde toplam tapulu yaklaşık 130 milyon gayrimenkulün 20 milyonu konut olarak kayıtlara geçmiş.

Bu rakamlarla birlikte yapılan satış ve numarataj çalışmalarında en önemli hatalardan birinin 'bağımsız bölüm hatası' yani mülklerin tapu kayıtlarındaki bilgileriyle belediyedeki kayıtlarının birbirini tutmaması oldu.

İPOTEKLİ ÇIKABİLİYOR

Banka kredisi ile daire veya işyeri almak isteyenler, satın alacakları dairenin satıcıya ait olmadığını, aynı apartmanda oturan başka kat maliklerine ait olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşıyor. Mal sahibi de şoka giriyor, tapu kayıtlarında oturduğu daire komşunun üstünde görünüyor. Kredi kullanmadığı halde dairesi kredi nedeniyle ipotekli çıkabiliyor.

BAKANLIK SORUNA KOLAY ÇÖZÜM GETİRDİ

Şehircilik Bakanlığı'nın duruma müdahale ettiğini belirten gayrimenkul danışmanları, 19 Eylül 2012'de yayınlanan 1721 numaralı genelgeyle düzeltme işleminin ucuzladığını ve kolaylaştığını belirttiler.

Uzmanlar hatalı blok ya da daire numaralarında düzeltme işleminin tüm daire sahiplerinin tapu müdürlüklerine başvurmadan, kadastro müdürlüklerince veya Lisanslı Harita Kadastro büroları tarafından hazırlanan raporla düzeltilebildiğinin kaydettiler, bu tür sıkıntılar yaşayan vatandaşların bu kurumlara başvurması gerektiğini açıkladılar.