Türkiye'nin farklı bölgelerine göre insanların tüketim harcamalarının verileri ortaya çıkarıldı.

İLK SIRADA KONUT VAR

Verilere göre, insanların tüketimlerinde ilk sırada konut harcamaları yer aldı.

Ulaştırma ve Gıda harcamalarının da geniş yer kapladığı verilerde, eğitim için yapılan harcamalar bölgeler arasında büyük bir farkındalık gösterdi.

EĞİTİM HARCAMALARINDA FARK VAR

İstanbul'da eğitim için yapılan harcamalar yüzde 3,4 seviyesinde olurken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde eğitim için yapılan harcamalar yüzde 0,9 seviyesinde kaldı.

Türkiye'de kim nereye para harcıyor haritası VİDEO

İSTANBUL

Konut yüzde 30,4

Ulaştırma yüzde 16,2

Gıda yüzde 15,6

Eğitim yüzde 3,4

AKDENİZ

Konut yüzde 23,2

Gıda yüzde 20,2

Ulaştırma yüzde 19,9

Eğitim yüzde 1,9

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Konut yüzde 27,9

Gıda yüzde 22,6

Ulaştırma yüzde 16,1

Eğitim yüzde 0,9