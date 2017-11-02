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Türkiye'de kim nereye para harcıyor haritası

Yayınlanan verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde insanların eğitim için yaptığı harcamalar oldukça düşük bir seviyede kaldı.

02.11.2017 - 12:41
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Türkiye'de kim nereye para harcıyor haritası

Türkiye'nin farklı bölgelerine göre insanların tüketim harcamalarının verileri ortaya çıkarıldı.

İLK SIRADA KONUT VAR

Verilere göre, insanların tüketimlerinde ilk sırada konut harcamaları yer aldı.

Ulaştırma ve Gıda harcamalarının da geniş yer kapladığı verilerde, eğitim için yapılan harcamalar bölgeler arasında büyük bir farkındalık gösterdi.

EĞİTİM HARCAMALARINDA FARK VAR

İstanbul'da eğitim için yapılan harcamalar yüzde 3,4 seviyesinde olurken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde eğitim için yapılan harcamalar yüzde 0,9 seviyesinde kaldı.

Türkiye'de kim nereye para harcıyor haritası VİDEO

İSTANBUL

Konut yüzde 30,4

Ulaştırma yüzde 16,2

Gıda yüzde 15,6

Eğitim yüzde 3,4

Türkiye'de kim nereye para harcıyor haritası

AKDENİZ

Konut yüzde 23,2

Gıda yüzde 20,2

Ulaştırma yüzde 19,9

Eğitim yüzde 1,9

Türkiye'de kim nereye para harcıyor haritası

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Konut yüzde 27,9

Gıda yüzde 22,6

Ulaştırma yüzde 16,1

Eğitim yüzde 0,9

Türkiye'de kim nereye para harcıyor haritası

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