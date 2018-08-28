Türkiye'de okul öncesi eğitimi

Beklenenin aksine batı illeri okul öncesi okullaşmada ilk 10’a giremedi. 2016-2017 eğitim yılına ait resmi istatistiklere göre, Türkiye’de beş yaş okullaşma oranları incelendiğinde en yüksek 10 şehir sırasıyla Erzincan, Burdur, Bilecik, Nevşehir, Kırklareli, Kocaeli, Amasya, Antalya, Muğla ve Denizli oldu.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

Bakanlığın hedefi, her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim alıp ilkokula başlaması. Bunun için bir sonraki yıl ilkokula gidecek yaklaşık 1 milyon 240 bin çocuk, sistemde en yakın okul öncesi kurumun aday kaydına alınarak takibi ve okula erişiminin sağlanması amaçlandı.

Okul öncesinin zorunlu eğitim kapsamına alınması bu alanda atama bekleyen öğretmenleri de heyecanlandırdı.

ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ

Bakanlık yetkilileri okul öncesi eğitimin önemini, " Erken çocukluk bireyin bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişiminin en hızlı olduğu dönem. Toplam zekâ potansiyelinin yaklaşık yarısının çocuk dört yaşına ulaştığında tamamlandığı kabul ediliyor. Yaşamın ilk yıllarındaki eğitimin, fiziksel ve sosyal çevrenin, çocuğun gelişiminde çok önemli rolü var. Araştırmalar, erken çocukluk eğitiminden faydalanan çocukların, bilişsel gelişiminde özel eğitime daha az ihtiyaç duyduğunu, sınıf tekrarı yapma oranının düştüğünü, daha başarılı sınav sonuçları elde ettiğini ve başarılı olmaya yönelik tutum geliştirdiğini ortaya koydu. Sosyal kurallar ve normlara karşı daha uyumlu, arkadaş ilişkilerinde başarılı oluyorlar. Bu eğitim çocuğun sağlığından ailesininkine, üretkenliğinin artışından suç oranının düşmesine, gelir dağılımının düzelmesine kadar geniş yelpazede fayda sağlıyor." ifadeleriyle açıklıyor.