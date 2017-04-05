Akıllı telefon piyasası, gelişen teknolojiyle birlikte günden güne büyüyor. Piyasayı kontrol altına alınan teknoloji devleri, yeni modelleriyle her zaman daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor.

FİYATLAR YÜKSELİYOR, SATIŞLAR AZALMIYOR

Gelen yeni özellikler, cihazların fiyatlarını da oldukça yükseltiyor. Fiyatların yükselmesine rağmen akıllı telefon satışlarında azalma yaşanmıyor. Türkiye'de 2016 yılında 12,5 milyon telefon satışı gerçekleştirildi.

ZİRVEDE APPLE VAR

Türkiye'de satılan en pahalı akıllı telefonlar listesinin ilk sırasında ise Apple'ın yeni modeli 'Kırmızı iPhone' var.

Listenin ikinci sırasında ise Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8+ yerini aldı.

Listenin ayrıntılarına ve televizyondan ev aletlerine birçok satış seçeneğinin bulunduğu epey.com'dan bakabilirsiniz.