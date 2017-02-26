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Türkiye'de sigara bırakma oranı artıyor

Sağlık Bakanı Akdağ; "Türkiye'de sigara bırakma oranı gerilemişti son senelerde yine yüzde 31'lere çıktı" dedi.

26.02.2017 - 16:55
  1. Haberler
  2. Sağlık

Türkiye'de sigara bırakma oranı artıyor

Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelde düzenlenen Erzurum İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı’na katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığının uzman bir kuruluş olduğunun altını çizerek, “Sağlık Bakanlığı netice itibarı ile uzman bir kuruluş olduğu için burada ilerlemeleri daha kolay yapabiliyoruz. Askerler ve diğer kolluk görevlilerine verilen sağlık hizmetleri cephe gerisinde verilen hizmetlerdir. Cephede ve cephenin hemen gerisinde verilen sağlık hizmetleri şuanda da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından veriliyor. Biz onlara sadece destek oluyoruz. Bizler bunu Cerablus’ta yaptık. Sınır ötesi hizmetler açısından Sağlık Bakanlığımız her türlü imkanı silahlı kuvvetlerimize veriyor” dedi.

“TÜRKİYE’DE SİGARA BIRAKMA YÜZDE 27’DEN 31’E ÇIKTI”

Sigara kullanımına ilişkin olarak Bakan Akdağ, “Türkiye’de sigara bırakma yüzde 31’lerden 27’lere kadar gerilemişti. Son senelerde ise yine yüzde 31’lere tekrardan çıktık. Burada özellikle gençlerimizi korumamız gerekiyor. Bunun yanında sigara firmaları çok acımasızdır. Onlar için ticaret ve para kazanmak ön plandadır. Ama sigara zehirli bir madde, dolayısıyla sigara firmaları acımasızca gençlerimizi zehirleyebiliyor. Elbette bizler özellikle gençlerimizi korumaya devam edeceğiz. Aslında yapmak istediğimiz iki iş var. Birincisi düz paket dediğimiz sigaranın markasını görünmeyecek hale getirmek. İkincisi ise sigaranın açıkta satılmasına engel olmaktır” ifadelerini kullandı.

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