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Türkiye'de tutuklu 2 Yunan askerinin son durumu

Edirne'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin 'tutukluluk değerlendirme' duruşmasında tahliye çıkmadı.

AA | 17.07.2018 - 12:44..
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Türkiye'de tutuklu 2 Yunan askerinin son durumu

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Türkiye'de tutuklu 2 Yunan askerinin son durumu

Edirne 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşmasını yaptı.

AVUKATLARI TAHLİYE İSTİYOR

Duruşmaya geçen 1 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklazis, avukatları Selin Özel ile Hakan Yalçıntuğ da katıldı.

Türkiye'de tutuklu 2 Yunan askeri VİDEO

Türkiye'de tutuklu 2 Yunan askerinin son durumu

Avukat Yalçıntuğ, müvekkillerinin haksız yere tutuklandığını ileri sürerek, serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi.

Türkiye'de tutuklu 2 Yunan askerinin son durumu

Türkiye'de tutuklu 2 Yunan askerinin son durumu

Türkiye'de tutuklu 2 Yunan askerinin son durumu

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