Türkiye'de ve Doğu Anadolu'da balık tüketimi düşük

Türkiye, balık yeme oranıyla dünya ve Avrupa ortalamasının çok çok altında.

EN ÇOK İSPANYOLLAR YİYOR

Yapılan araştırmaya göre İspanya'da bir kişi yıllık 40 kilo balık tüketirken Türkiye'de bir kişi ise yıllık 7,6 kilo balık tüketiyor.

Türkiye'de balık tüketimi düşük VİDEO

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİM KARADENİZ'DE

Beklenildiği üzere Türkiye'de en çok balık tüketen insanlar Karadeniz'de. Balıkçılığın önemli geçim kaynaklarından biri olan bölgede bir kişi yıllık ortalama 25 kilo balık tüketiyor. Bu oran Doğu Anadolu'da ise yarım kiloya düşüyor.