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Türkiye'de yakıt cinsine göre otomobil dağılımı

Türkiye'de dizel otomobillerin sayısı her geçen gün artıyor. Fakat bunda etkisi olan fiyat avantajı tam tersi yönde...

11.11.2017 - 12:04
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Türkiye'de yakıt cinsine göre otomobil dağılımı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül sonu itibarıyla 21 milyon 940 bin 757'ye ulaştı.

Bu taşıtların yüzde 54'ünü otomobiller oluşturdu.

YÜZDE 34,9'U DİZEL ARAÇ

Dizel otomobillerin sayısı Eylül 2017 sonu itibarıyla 4 milyonu aştı, bu araçların trafiğe kayıtlı otomobiller arasındaki oranı da yüzde 34,9'a çıktı.

MOTORİN 5 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Bu sonuç, motorin fiyatının giderek artmasının dizel araçlara olan ilgiyi azaltacağını gösteriyor.

Benzin fiyatları 5 lirayı göreli çok oldu ama, son dönemde yaşanan fiyat artışları motorini de tarihte ilk kez 5 liranın üzerine taşıdı. Bugün benzin fiyatı 5,61'ken, motorin de benzin fiyatına yaklaştı ve 5,3'ten satılıyor.

Dolayısıyla dizel arabasının deposunu 5 liranın altında bir fiyatla doldurmak artık mümkün değil.

Türkiye'de yakıt cinsine göre otomobil dağılımı

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