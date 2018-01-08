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Türkiye’de yalıtımsız 15 milyona yakın konut var

Türkiye genelinde 15 milyona yakın yalıtımsız binanın bulunması, ülkenin cari ekonomisini de etkiliyor.

İHA | 08.01.2018 - 16:59..
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Nihai tüketiciyi hedef alarak yapılan ve bu alanda sektörde en büyük organizasyonlarından Konut Yöneticileri Mantolama Konferansı’nın 7'ncisi İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye’de yalıtımsız 15 milyona yakın konut var

900'E AŞKIN KONUT YÖNETİCİSİ BİR ARAYA GELDİ

Konferansta ’Isı Yalıtımının Önemi ve Sağladığı Katma Değer’ teması işlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün katılımı ile gerçekleşen konferansta yalıtım sektörünün önemli isimleri 900’ü aşkın konut yöneticisiyle bir araya geldi.

Türkiye’de yalıtımsız 15 milyona yakın konut var

TÜRKİYE'DE YALITIMSIZ 15 MİLYONA YAKIN KONUT BULUNUYOR"

Konferansın açılış konuşmasını yapan GNYAPI Yönetim Kurulu Başkanı A. Bülent Güney, "Isı yalıtımı bütçemize ekonomi anlamında katkı sağladığı gibi, en büyük etkilerinden bir tanesi sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamamıza fırsat tanıması. Küf, rutubet, nem gibi problemleri çözebildiği gibi aynı zamanda enerji tasarufu sağlamakta. Bu sadece kışın değil aynı zamanda yazın da klima tarafındaki enerji tasarufunu yaparak büyük bir katkı sağlamış oluyor. Türkiye’de yalıtımsız 15 milyona yakın konut bulunuyor. Bunların her yıl ülkenin cari ekonomisine etkisi 10 milyar doları bulmakta. Biz bu yalıtımsız binaları yalıtmamız durumunda enerji anlamında ülkemizin yüzde 15 oranında tasarruf elde etmemiz mümkün olacak. Onun için gerçekten, böylesine ülkelerin enerjiye önem verdiği bu dönemde ciddi anlamda önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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