Türkiye'de yılın SUV modeli Peugeot 3008 oldu

Peugeot 3008 Kompakt SUV kategorisinde en yakın rakibinin puanının iki katı puan ile bu yıl Türkiye'de Yılın En iyi Otomobili’ seçildi. Bu ödül, sedan pazarı olarak bilinen Türkiye'de SUV araçlara olan eğilimi de gözler önüne seriyor.

9 BİN 300 ADETİN ÜZERİNDE SATILDI

Ödül töreninde konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Peugeot 3008'in sahip olduğu teknoloji ve niteliklerle son derece başarılı bir otomobil olduğunu kaydetti.

Üst yönetimden, montaj hattındaki çalışana kadar Peugeot ailesi olarak 3008 SUV modeline güvendiklerini ve inandıklarını belirten Anaç, "Satışa sunulduğu tarihten bu yana globalde 321 bin adet üzerinde sipariş edilen Yeni SUV Peugeot 3008, Türkiye pazarında 9 bin 300 adetin üzerinde bir satış performansı sergiledi. Peugeot 3008 SUV’un global pazarlarda olduğu gibi Türkiye’de de tüketiciler tarafından beğenilmesi bizleri mutlu ediyor. Auto Motor Sport Türkiye dergisininin yöneticilerine böyle bir organizasyona imza attıkları ve dergi okuyucularının değerli oyları için ayrı ayrı teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.