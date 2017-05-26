Türkiye'deki 347 Iraklı sığınmacı ülkesine döndü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gönüllü Dönüş Programı" çerçevesinde Türkiye'den gelen ve ulaşım masraflarının Irak hükümeti tarafından karşılanan 347 Iraklı sığınmacının ülkelerine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkeye dönen Iraklı sığınmacıların Duhok ve Erbil illerinde karşılandığı ve aralarında kaçak durumunda olan kişiler olması ihtimaline karşı gelenlerin güvenlik güçlerince isim taramasından geçirildiği ifade edildi.



Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, şubat ayında Türkiye'de yaşayan Iraklılardan ülkelerine dönmek isteyenler için, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla 'Gönüllü Dönüş Programı' başlatmıştı.