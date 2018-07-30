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Türkiye'deki ahşap camiler kayıt altına alındı

Türkiye'deki 240 ahşap ve ahşap direkli cami fotoğraflanarak kayıt altına alındı.

AA | 30.07.2018 - 10:06..
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Türk Telekom'un katkılarıyla, Gazeteci-Yazar Hüseyin Tunçay tarafından yürütülen Anadolu’nun Ahşap Camileri adlı çalışma ile Türk-İslam kültürünün zevkini yansıtan tamamı ahşap veya ahşap direkli camiler ilk defa kapsamlı bir şekilde araştırıldı, görüntülendi ve kayıt altına alındı.

Türkiye'deki ahşap camiler kayıt altına alındı

NADİDE AHŞAP CAMİLER

Araştırma, pek çok ildeki nadide ahşap camilerin çevresinde yaşayan insanların, Dünya Kültür Mirası kapsamına alınmasından haberlerinin bile olmadığını ortaya koydu.

Türkiye’de ahşap cami olarak en bilinen Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Afyon Ulu Cami, Samsun Göğceli Camii gibi şaheserlerin yanında, gözlerden ırak kalmış, bu sayılan eserler kadar değerli camilerin yer aldığı da çalışmayla birlikte ortaya konuyor.

Türkiye'deki ahşap camiler kayıt altına alındı

ZAMANA YENİK DÜŞÜYORLAR

Yerel imkanlarla genel ihtiyaçların karşılanmasının en güzel örneklerinden olan ahşap camiler, artık yavaş yavaş zamana yenik düşüyor ve bazen yangınlarla bazen de modernleşme adı altında bilinçsizce yıkılarak hızla kayboluyor.

En eskisi 800 yıllık olan ahşap camilerle ilgili bugüne kadar yerel bazda ve akademik bazı araştırmalar olsa da Anadolu’nun Ahşap Camileri kitabı yer verdiği cami sayısı açısından Türkiye’de ahşap camiler konusunda yazılmış en kapsamlı eser olma özelliğini taşıyor.

Türkiye'deki ahşap camiler kayıt altına alındı

AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

Çalışma ile, ahşap camilere dikkat çekmek, bu alandaki farkındalığı artırmak, bu güzel ve nadide eserleri bir kitapta toplayarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunabilmenin amaçlandığı belirtiliyor.

Özellikle Karadeniz bölgesindeki kimi ahşap camilerin fırıncılara odun niteliğinde satıldığı da eserde dikkat çekilen ayrıntılardan biri.

Türkiye'deki ahşap camiler kayıt altına alındı

CAMİLERİN SANATSAL VE TARİHİ BİLGİLERİ YER ALIYOR

Çalışmada, ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinde, bunun yanında Ankara, İstanbul, Konya, Çorum, Afyon, İzmit ve Eskişehir, Denizli gibi Anadolu’nun 31 ilindeki tamamı ahşap veya ahşap direkli camilerin örnekleri okura sunuluyor.

Gazeteci- Yazar Tunçay, yaklaşık 12 bin kilometrelik yol kat ederek 31 ildeki, 240 ahşap ve ahşap direkli camiye eserinde yer vermiş. Çalışmada bu nadide eserlerin fotoğraflarının yanında sanatsal ve tarihi özellikleri ile bunları görmek isteyenler için ulaşım bilgileri de bulunuyor.

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