Türkiye’deki araç sayısı 23 milyona yaklaştı

Türkiye’deki trafiğe kayıtlı toplam araç sayısının 22 milyon 645 bin 85’e ulaştığı görüldü. Sadece Mayıs ayında trafiğe kayıt yaptıran taşıt sayısı 100 bin 403 olurken, bu rakam içerisinde otomobilin yüzde 55,5 ile bu listenin ilk sırasında yer aldığı saptandı.

OTOMOBİLİ MOTOSİKLET TAKİP EDİYOR

Otomobili sırasıyla, yüzde 20,4 ile motosiklet, yüzde 14,8 ile kamyonet, yüzde 4,9 ile de traktör takip etti.

EN ÇOK LPG'Yİ TERCİH EDİYORUZ

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt türleri incelendiğinde ise; 12 milyon 303 bin 46 adet otomobilin yüzde 38,1’inin LPG, yüzde 36’sının dizel, yüzde 25,5’inin ise benzin yakıtlı olduğu saptandı.

ARAÇ RENGİNDE BEYAZ TERCİHİ

Bunun yanı sıra Ocak ve Mayıs döneminde 276 bin 948 otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, yüzde 56,8’inin beyaz, yüzde 20,9’unun gri ve yüzde 7,6’sının siyah yüzde 5,3’ünün de kırmızı olduğu görüldü.

Mayıs ayında devri yapılan toplam taşıt sayısı 672 bin 53 olarak belirlenirken, bu rakam içerisinde yüzde 70,3 ile otomobilin ilk sırada yer aldığı tespit edildi.

Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile motosiklet, yüzde 2,9 ile de traktör izledi. Devri yapılan diğer taşıtlar ise yüzde 4,9’la minibüs, kamyon, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar olarak belirlendi.