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Türkiye'deki mültecilerin durumu Bakan Soylu'ya soruldu

Bakan Soylu, Türkiye'deki tüm mültecilerin Avrupa'ya gitmesine izin verilmesi durumunda Türkiye'nin "yol" haline geleceğini söyledi.

AA | 17.10.2018 - 10:42..
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Türkiye'deki mültecilerin durumu Bakan Soylu'ya soruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'de bulunan mülteciler hakkında yapılan yorumları da değerlendiren Bakan Soylu, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmaya mutabık kaldığını ifade etti.

KULAĞA HOŞ GELİYOR AMA...

Avrupa Birliği'nin anlaşmanın şartlarına uymadığını belirten Süleyman Soylu, kamuoyunda oluşan 'göçmenleri bırakın Avrupa'ya gitsin' algısının kulağa hoş geldiğini söyleyerek ekledi: "Bunu yaparsak Türkiye mülteci yolu haline gelir. Bütün mülteci sistemimiz çöker."

Türkiye'den adalara geçen mülteci rakamlarını da paylaşan Bakan Soylu, "2015'te 8 bin 500 kişi adalara geçiyordu, 2017'de 79, şu an ilk on ayda 86, yıl sonu itibarıyla yine 80'lerde kalır." dedi.

Türkiye'deki mültecilerin durumu Bakan Soylu'ya soruldu


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