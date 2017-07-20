Türkiye'deki orman yangını sayısı

Son 15 yıldaki ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığı yüzde 7,2 artan Türkiye, 22,3 milyon hektar orman varlığına sahip oldu.

9 BİN HEKTAR ALAN KÖL OLDU

Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de 10 yıllık sürede çıkan 24 bin 264 orman yangınında, yılda ortalama 9 bin hektar alan zarar görürken, bunların yüzde 87'sinin insan kaynaklı çıktığı bildirildi.

ORMAN YANGINLARINDAKİ MÜCADELE FİLOSU

Bu ormanlık alanların, 12,5 milyon hektarına denk gelen kısmı ise yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Alınan tedbirler, verilen eğitimler ve ormanlık alanlara açılan yangın söndürme havuzları sayesinde ortalama yangına ilk müdahale süresinin 40 dakikadan 15 dakikaya kadar indiği Türkiye'de, 2017 yılı itibarıyla orman yangınlarıyla yaklaşık 20 bin personel, bin 10 arazöz, 281 su tankeri, 559 ilk müdahale aracı, 5 amfibik uçak, 24 su atar, 30 helikopterden oluşan filoyla mücadele ediliyor.