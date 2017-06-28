Türkiye'deki plajların yüzde 98'i yüzmeye uygun

Bakanlıkça, Avrupa Birliği'nin 2006/7/EC sayılı Yüzme Suyu Direktifi'ne uyum kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile yürütülen Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi ile bu projelerle belirlenen kirlilik kaynaklarına yönelik yapılan denetimler sonucu, plajların yüzde 82'sinin 'mükemmel kalitede' olduğu tespit edildi.

YÜZDE 2'Sİ UYGUN DEĞİL

Plajların yüzde 2'sinin ise 'yüzmeye uygun nitelikte olmadığı' sonucuna ulaşıldı. Yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler kapsamında, Türkiye'deki bin 227 plajın yüzde 98'inin yüzme suyu kalitesi açısından 'yüzmeye uygun' durumda olduğu anlaşıldı.