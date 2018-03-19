Türkiye'den ABD'ye cevap gecikmedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'den gelen açıklamalara "ABD harekatın amacını hala idrak edemedi. Afrin'de terörislere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksun" cevabı verildi.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE YÖNELİK AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Afrin'de askerimiz yok ama Menbiç'ten çekilmiyoruz. Bütün taraflara ABD güçlerinin orada olduğunu ve menbiç'te kalamaları için gereken tedbirleri alacağımızı hatırlattık. Herkesin DEAŞ ile mücadeleye odaklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.