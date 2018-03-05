Türkiye'den Almanya'ya Salih Müslim talebi

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En Karanlık Saat Türkçe altyazılı fragman

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1 İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükseldi İstanbul'da yağan yağmur ve kar barajları doldurdu. Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

2 14 yıl sonra aydınlanan cinayetin sanıklarına ceza yağdı Konya'da, 2003 yılında kemerle boğularak öldürülen Ümmü Şimşek'in 14 yıl sonra aydınlanan cinayetiyle ilgili davada, tutuklanan sanıklara 10 ile 30 yıl arasında hapis cezası verildi.

3 Çorum'da futbolcuların göle dönen sahayla imtihanı Çorum'da oynanan İskilip Gücü-İl Özel İdare Spor maçına sahadaki futboldan çok saha zemini damga vurdu.

4 Kadın hostesler konusunda radikal karar Son dönemde, kadının obje olarak kullanılmasının önüne geçmek için alınan kararlara bir yenisi daha eklendi.

5 Demet Akalın: Salma Hayek'in giydiğini ben bile giymem Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, bu yıl ki Oscar törenine lila renkli kadife bir elbiseyle katıldı.

6 Çamlıca'daki yeni TV kulesine yıldırım düştü İstanbul'da cumartesi günü etkili olan fırtına ve yağmur sırasında Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne yıldırım düşme anı kameralarla görüntülendi.