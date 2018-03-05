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Türkiye'den Almanya'ya Salih Müslim talebi

Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.

AA | 05.03.2018 - 13:39..
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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 13 Mart 2016'da Ankara'da Kızılay Güvenpark'taki otobüs duraklarında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 349 kişinin yaralandığı terör saldırısı sanıklarından Salih Müslim'in iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılması kararını Alman yetkililere iletti.

İADESİ İSTENDİ

Alman yetkililere iletilen mahkeme kararında Müslim'in geçici tutuklanması ve iadesi talebinde bulunuldu.

BERLİN'DE MİTİNGE KATILMIŞTI

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Salih Müslüm, önceki gün Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılarak konuşma yapmıştı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Salih Müslüm hakkında Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 26 Şubat'ta görülen davada da yeni bir "kırmızı bülten" talepnamesi düzenlenmesine karar vermişti.

Türkiye'den Almanya'ya Salih Müslim talebi

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