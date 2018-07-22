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Türkiye’den Bab’a spor kompleksi

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'daki yerel meclis, Türkiye'nin desteğiyle spor kompleksi açtı.

AA | 22.07.2018 - 16:16..
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Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da yerel Meclis, Gaziantep Belediyesinin desteğiyle inşa ettiği spor kompleksini tamamladı.

10 DÖNÜMLÜK ALANA KURULDU

Basketbol, voleybol ve futbol sahası bulunan komplekste, seyirciler için tribünler, soyunma kabinleri, yedek kulübeleri ve çocuklar için halı sahası yer alıyor.
10 dönümlük alana kurulan spor tesisi, öncesinde toprak saha olarak kullanılıyordu.

İnşası tamamlanan tesiste ilk olarak futbol maçı düzenlendi.

Türkiye’den Bab’a spor kompleksi

"HALK BU AKTİVİTELERDEN MAHRUM KALMIŞTI"

AA muhabirine konuşan Bab Meclisi Spor Müdürü Ebu Ubeyde, terör örgütü DEAŞ'ın işgali döneminde ilçe sakinlerinin bu tür aktivitelerden mahrum kaldığını anımsatarak, "Tesiste futbol, basketbol, voleybol sahaları ve çocuklar için halı sahanın yanı sıra 2 bin 500 seyirci için tribün inşa edildi." diye konuştu.

Türkiye’den Bab’a spor kompleksi

Çim sahada ilk futbolunu oynayan Mühenned Habeş, "Daha öncesinde toprak sahada futbol oynuyorduk. Düştüğümüzde sahada bulunan taşlardan yaralanıyorduk. Hatta bizi izlemeye gelenlerin oturacakları alan bile bulunmuyordu. Allah razı olsun, Türkiye ve yerel meclis bu kompleksi yaptı. Şu an çok daha mutluyuz. Yaralanma korkusu olmadan gönül rahatlığıyla oyunlarımızı oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Bab'ı 23 Şubat 2017'de teröristlerden arındırmıştı.

Türkiye’den Bab’a spor kompleksi

Türkiye’den Bab’a spor kompleksi

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