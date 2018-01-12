KKTC Su İşleri Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, KKTC su temini projesi kapsamında Türkiye'den gelen su, Gürpınar, Türkeli, Alayköy, Alayköy Sanayi Bölgesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Haspolat yerleşim birimlerine verilmeye başlandı.

Proje kapsamında daha önce de Orta Mesarya, Yılmazköy, Mağusa, Yeniboğaziçi, Güzelyurt ve Zümrütköy bölgelerine su verilmişti.

AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPMIŞTI

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve "asrın projesi" olarak nitelendirilen "Türkiye'den KKTC'ye su temini" projesi çerçevesinde, Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan alınacak yıllık 75 milyon metreküp su, 2050 yılına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Suyun yaklaşık 38 milyon metreküpünün KKTC'de inşa edilecek tesislerde arıtılması, kalan 37 milyon metreküp suyun da zirai sulama amaçlı olarak kullanılması hedefleniyor.