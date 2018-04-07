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Türkiye'den Somalili askerlere özel eğitim

TSK'nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

AA | 07.04.2018 - 17:45..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) seçkin personelince, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında, Somali ordusunun temelini oluşturacak subay ve astsubay adayları ile erlere eğitim veriliyor.

ASKERLER EĞİTİLİYOR

Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitimine destek sağlanması amacıyla kurulan komutanlığın açılışı, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve ülkeyi ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın katılımıyla 30 Eylül 2017'de yapıldı.

Türkiye'den Somalili askerlere özel eğitim

İç savaş ve kıtlığın yanı sıra terörün felaketin eşiğine getirdiği ülkede güvenliğin yeniden sağlanması girişimlerinin en önemli adımı olma özelliği taşıyan eğitim merkezinde, Somali Harp Okulu ile Astsubay Okulu da faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'den Somalili askerlere özel eğitim

KOMANDOLARDAN MUHAREBE EĞİTİMİ

Muharebe, silah bilgisi, mayın ve el yapımı patlayıcı, temel denizcilik, tanksavar, ağır makineli tüfek ile mekanik nişancılık ve atış eğitimi alan askerler, ayrıca engelli koşu, İtalyan çukuru ve İrlanda masası gibi zorlu bölümlerden oluşan pentatlon parkurunda fiziksel eğitimden geçiriliyor. Parkurda çeviklik, dayanıklılık, esneklik, denge ve koordinasyon test ediliyor.

Türkiye'den Somalili askerlere özel eğitim

Türkiye'den Somalili askerlere özel eğitim

Türkiye'den Somalili askerlere özel eğitim

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