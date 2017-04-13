Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler

Hem yurtdışına çıkmak isteyen, hem de vize masrafı ödemek istemeyenler için vizesiz gidilebilen ülkeler de var.

VİZEDEN MUAF OLUNAN ÜLKELER

Türk vatandaşlarının muaf tutulduğu ülkeler şu şekilde: Andorra, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Belarus, Belize, Bolivya, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Fas, Fiji, Filipinler, Filistin, Guatemala.

Gürcistan, Honduras, Hong Kong, İran, Jamaika, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Libya, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Moldova, Nikaragua, Palau Cumhuriyeti, Panama, Paraguay.

Hem ucuz hem de vizesiz ülkeler- FOTO GALERİ

Peru, St. Christopher (St. Kitts) ve Nevis, St. Lucia, Seyşeller, Sırbistan, Singapur, Suriye, Svaziland, Şili, Tayland, Trinidad-Tobago, Tunus, Tuvalu, Ukrayna, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Venezuella.