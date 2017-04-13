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Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler

Yurt dışına seyahatte bir alternatif de vizesiz ülkeler. Türkiye'den bir çok ülkeye vizesiz gidilebiliyor.

13.04.2017 - 13:02
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Hem yurtdışına çıkmak isteyen, hem de vize masrafı ödemek istemeyenler için vizesiz gidilebilen ülkeler de var.

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler

VİZEDEN MUAF OLUNAN ÜLKELER

Türk vatandaşlarının muaf tutulduğu ülkeler şu şekilde: Andorra, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Belarus, Belize, Bolivya, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Fas, Fiji, Filipinler, Filistin, Guatemala.

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler

Gürcistan, Honduras, Hong Kong, İran, Jamaika, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Libya, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Moldova, Nikaragua, Palau Cumhuriyeti, Panama, Paraguay.

Hem ucuz hem de vizesiz ülkeler- FOTO GALERİ

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler

Peru, St. Christopher (St. Kitts) ve Nevis, St. Lucia, Seyşeller, Sırbistan, Singapur, Suriye, Svaziland, Şili, Tayland, Trinidad-Tobago, Tunus, Tuvalu, Ukrayna, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Venezuella.

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