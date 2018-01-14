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Türkiye'den YPG ordusu kuran ABD'ye gözdağı

ABD'nin YPG ordusu kurmasına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Her türlü tehditi bertaraf etmeye kararlı ve muktediriz" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 14.01.2018 - 23:36..
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Türkiye'den YPG ordusu kuran ABD'ye gözdağı

Türkiye'den YPG ordusu kuran ABD'ye gözdağı

DEAŞ'tan kurtulan yerlerin başka bir terör örgütü PYD/YPG'ye bırakılmasının sakıncalı olacağının belirtildiği açıklamada, "Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadelenin ve DEAŞ'tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetlerinin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle işbirliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğunu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirmiştir." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'YE DANIŞILMADI"

ABD'nin yapılanmasının DEAŞ ile mücadeleye de zarar verileceği belirtilirken, "Öte yandan, sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Koalisyonun sözkonusu kararının Koalisyonun hangi üyelerinin onayıyla alındığı da bilinmemektedir. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon’a mal ederek açıklamak, DEAŞ’la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir harekettir." denildi.

"ÜLKEMİZE YÖNELECEK TEHLİKEYİ BERTARAF EDERİZ"

ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

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