Esenler Belediyesi'nin yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ilçede çocukların gelişimlerini oyunla desteklemek, yaşadıkları mekanda iletişim ve aidiyet duygularını güçlendirmek ve çocuklar için güvenli bir mekan oluşturmak için hayata geçirdiği "Çocuk Sokağı" projesi yaygınlaşıyor.

ÇOCUK SOKAĞI'NA YOĞUN İLGİ

Fatih Mahallesi'ndeki Türkiye’nin 2. Çocuk Sokağı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımları ile çocukların kullanımına açıldı.

Törende konuşma yapan Başkan Göksu ile Bakan Bak, daha sonra çocuklarla oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Proje kapsamında ikincisi açılan Çocuk Sokağı'na çocukların yanı sıra yetişkinler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Türkiye'nin 2. Çocuk Sokağı hizmete girdi VİDEO



