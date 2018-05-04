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Türkiye'nin 2. Çocuk Sokağı hizmete girdi

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla Türkiye'nin ve ilçenin ikinci çocuk sokağı, törenle hizmete açıldı.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 15:15..
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Esenler Belediyesi'nin yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ilçede çocukların gelişimlerini oyunla desteklemek, yaşadıkları mekanda iletişim ve aidiyet duygularını güçlendirmek ve çocuklar için güvenli bir mekan oluşturmak için hayata geçirdiği  "Çocuk Sokağı" projesi yaygınlaşıyor.

Türkiye'nin 2. Çocuk Sokağı hizmete girdi

ÇOCUK SOKAĞI'NA YOĞUN İLGİ

Fatih Mahallesi'ndeki Türkiye’nin 2. Çocuk Sokağı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımları ile çocukların kullanımına açıldı.

Törende konuşma yapan Başkan Göksu ile Bakan Bak, daha sonra çocuklarla oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Proje kapsamında ikincisi açılan Çocuk Sokağı'na çocukların yanı sıra yetişkinler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Türkiye'nin 2. Çocuk Sokağı hizmete girdi VİDEO


Türkiye'nin 2. Çocuk Sokağı hizmete girdi

Türkiye'nin 2. Çocuk Sokağı hizmete girdi

Türkiye'nin 2. Çocuk Sokağı hizmete girdi

Türkiye'nin 2. Çocuk Sokağı hizmete girdi

Türkiye'nin 2. Çocuk Sokağı hizmete girdi

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