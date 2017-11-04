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Türkiye'nin en büyük yurt projesi hayata geçiyor

Sivas'ta yapılacak 10 bin kişilik Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu için harekete geçildi.

04.11.2017 - 07:02
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  2. Eğitim

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 bin kişilik "Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu" valilik koordinesinde Sivas İl Özel İdaresi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde inşa edilecek. Türkiye'de tek seferde yapılan en büyük kapasiteli yurt projesi olacak yurt ile Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı sorunu çözülecek.

Türkiye'nin en büyük yurt projesi hayata geçiyor

Vali Davut Gül, projenin önemine işaret ederek, "Çalışmanın projelendirilmesinin ardından inşası için harekete geçildi. Hedefe adım adım ilerliyoruz. Destek veren ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu proje ile şehrimiz, yükseköğrenim noktasında büyük bir ivme kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

ENGELLİLER İÇİN AYRILMIŞ ODALAR OLACAK

169 bin 502 metrekare inşaat alanını kapsayacak "Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu"nda 8 yurt binası, 4 sosyal tesis binası, 1 öğrenci yaşam merkezi, 1 giriş kontrol ve ziyaretçi binası ile dış sosyal donatı binaları olacak. 8 yurt binasının her biri zeminle birlikte toplam 10 kattan oluşacak. 4 kişi kapasiteli planlanan yurt yatak odalarında çalışma odası ve yatak bölümleri ayrı olacak. Ayrıca her blokta engeliler için ayrılmış odalar da bulunacak. Sosyal tesis bloklarında ise idari kısımlar, mutfak, yemekhane, hazırlık üniteleri bulunan çok amaçlı salon, faaliyet odaları, gençlik ofisi, revir bölümü, terzi, berber, ısı merkezi, su depoları ve çamaşırhane yer alacak.

Türkiye'nin en büyük yurt projesi hayata geçiyor

Kampüs alanında öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve giriş çıkışları kontrol altında tutmak için giriş kontrol ve ziyaretçi binası inşa edilecek. Projede 8 basketbol ve voleybol sahası, 20 çardak ve pergola yapıları, dış alanda spor yapılacak fitness aletlerinin olduğu bölümler ve yeşil alanlar ile gezinti yolları da bulunacak.

Türkiye'nin en büyük yurt projesi hayata geçiyor

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