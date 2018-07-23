taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.305
USD
4,7521
EURO
5,5618
ALTIN
187,00
PETR
72,6900

Türkiye'nin en kirli şehirleri belli oldu

Kirlilik endeksinin açıklandığı listede, dünyanın en kirli şehirleri arasına Türkiye'den, Ankara, İzmir ve İstanbul yer aldı.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 19:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dünyanın en kirli şehirleri arasında ilk üç sırada Afganistan'ın başkenti Kabil 97.79 kirlilik endeksi ile ilk sırada yer aldı.

97.67 endeksi ile Hindistan'ın Ghaziabad şehri ikinci sırada yer alırken, Makedonya'nın Kalkandere şehri de 97.57 endeksi ile üçüncü sırada yer aldı.

ANKARA 73'ÜNCÜ SIRADA

Türkiye'nin de yer aldığı dünyanın en kirli şehirleri listesinde Ankara 73.66, İstanbul 67.11, İzmir ise 62.75 kirlilik endeksi ile yer alıyor.

Şehirlerin kirlilik endeksi listesi şöyle:
1-Kabil, Afganistan Kirlilik Endeksi: 97.79
2-Ghaziabad, Hindistan Kirlilik Endeksi: 97.67
3-Kalkandere, Makedonya Kirlilik Endeksi: 97.57
4-Faridabad, Hindistan Kirlilik Endeksi:95,89
5-Katmandu, Nepal Kirlilik Endeksi:95,78
6-Kahire, Mısır Kirlilik Endeksi:94.74
7-Kanpur, Hindistan Kirlilik Endeksi:94,69
8-Ho Chi Minh City, Vietnam Kirlilik Endeksi:94,60
9-Karaçi, Pakistan Kirlilik Endeksi:94,51
10-Dhaka, Bangladeş Kirlilik Endeksi:94,15
11-Ulaanbaatar, Moğolistan Kirlilik Endeksi:93,68
12-Hanoi, Vietnam Kirlilik Endeksi:92.62
13-Noida, Hindistan Kirlilik Endeksi:92.28
14-Delhi, Hindistan Kirlilik Endeksi:92,25
15-Varanasi, Hindistan Kirlilik Endeksi:91,93
16-Pekin, Çin Kirlilik Endeksi:91,90
17-Gurgaon, Hindistan Kirlilik Endeksi:91.80
18-Yangon, Myanmar Kirlilik Endeksi:91.30
19-Allahabad, Hindistan Kirlilik Endeksi:91,14
20-Manila, Filipinler Kirlilik Endeksi:91.03
73-Ankara Türkiye Kirlilik Endeksi:73,66
106-İstanbul, Türkiye Kirlilik Endeksi:67.11

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener'i istifaya sürükleyen kriz

Meral Akşener'i istifaya sürükleyen kriz

309
Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

192
Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin ilk ifadesi

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin ilk ifadesi

292
Mustafa Ceceli'nin Konya ve Zonguldak konserleri iptal edildi

Mustafa Ceceli'nin Konya ve Zonguldak konserleri iptal edildi

92
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

232
CHP, 21 günlük askerlik süresinin kalkmasını istiyor

CHP, 21 günlük askerlik süresinin kalkmasını istiyor

322
24 Haziran sonrası en kapsamlı CHP anketi

24 Haziran sonrası en kapsamlı CHP anketi

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM