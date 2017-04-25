Türkiye'nin en mutlu ili Sinop oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son yayınladığı verilere göre, Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan iller belli oldu.

İLK SIRADA SİNOP VAR

TÜİK verilerine göre, ilk sırada Sinop var. Sinop'un mutluluk düzeyi yüzde % 77,66 olarak belirlendi. Sinop'un ardından ikinci sırayı yüzde 76,43 ile Afyonkarahisar, üçüncü sırayı da yüzde 75,91'le Bayburt aldı.

İSTANBUL 50'İNCİ SIRADA

Bu illeri Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt ve Şırnak izledi. TÜİK araştırmasına göre mega kent İstanbul, yüzde 58,4 mutluluk düzeyi ile listede kendisine ellinci sırada yer buldu.

512İNCİ SIRADA İZMİR VAR

51'inci sırayı İzmir aldı. Başkent Ankara ise yüzde 56,23 mutluluk düzeyi ile 64'üncü sırada kaldı.

TÜİK verilerine göre, en son sırada yüzde 41,98 mutluluk düzeyi ile tunceli var. Tunceli'yi Osmaniye, Diyarbakır, Antalya ve Hatay izledi.