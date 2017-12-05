taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.726
USD
3,8718
EURO
4,5910
ALTIN
158,77
PETR
62,3500

Türkiye’nin en sevilen bankası bu yıl da Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, Lovemark 2017 Araştırması'nda en sevilen banka seçildi.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 14:08..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

“Türkiye’nin Lovemark’ları 2017” araştırması sonucuna göre Ziraat Bankası, araştırmaya katılan her dört kişiden birinin aklına gelen ilk banka olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en sevilen banka markası oldu.

Türkiye’nin en sevilen bankası bu yıl da Ziraat Bankası

"6 YIL İÇERİSİNDE YAPTIĞIMIZ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM ETKİLİ OLDU"

Brand Week İstanbul 2017’de gerçekleştirilen ödül töreninde Ziraat Bankası adına ödülü Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş aldı. Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Kırbaş, “Ziraat Bankası, Marka vaadimiz olan “Bir bankadan daha fazlası” söylemi doğrultusunda sürekli müşterilerimiz ve ülke bilançomuz için daha fazlasını yapmak için çalışan çok büyük bir aile. Bugün, böyle saygın bir araştırma sonucunda iki yıl üst üste “en sevilen marka” olarak seçilmemizde Bankamızın son 6 yılda gerçekleştirdiği değişim ve dönüşüm çalışmalarının çok önemli katkısı olduğunu belirtmek gerekir." dedi.

"GURURLANIYORUZ"

Kırbaş sözlerine devam ederek, "Ziraat Bankası, kamusal sorumluluklarının yanında verimlilik odaklı çalışan, müşteri memnuniyetini esas alan, son teknolojiyi kullanan yenilikçi bir banka. Bu dönüşüm sürecinde müşteriyi merkeze konumlandıran bir anlayışla tüm süreçlerimizi yeniden tasarladık ve buna uygun bir iletişim stratejisi izledik. Müşterilerimizin 7/24 ihtiyaçlarına yanıt verecek kanalları tesis ettik. Müşterilerimizin başta sosyal medya platformları olmak üzere bizi yakından takip ettiğini, beğenilerini doğrudan ya da dolaylı yollarla ifade ettiklerini biliyoruz. Bu sevgi ve ilginin böyle bir ödülle tescillenmesi bizi ayrıca gururlandırıyor." diye konuştu.

Türkiye’nin en sevilen bankası bu yıl da Ziraat Bankası

"ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Ayrıca Kırbaş, "Geldiğimiz noktada her bir Ziraat Bankası çalışanının ayrı ayrı emeği bulunuyor. Algı tek başına bir birimin ya da birkaç birimin oluşturabileceği bir husus değil. Bütünsel bir bakış açısı ile hareket etmeniz gerekir. Biz Ziraat Bankası olarak bu bakış açısını yakaladığımız için üst üste ikinci kez Lovemark olarak seçiliyoruz. Biz bu topraklarda kazandığımızı bu topraklara geri vermenin her türlü ekonomik kazanımdan daha önemli olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimize, topluma ve ülkemize katma değer sağlayan çalışmalarımıza dün olduğu gibi yarın da hız kesmeden devam edeceğiz. Daha fazlası için çalışmanın gönülleri kazanacağını inanıyor ve gönülleri kazanmanın tüm kazanımların ötesinde olduğunu biliyoruz. Bizleri bir kez daha “Lovemark” yapan, gönüllerini kazandığımız herkese Bankamız adına teşekkür ediyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir
Bankaların reel sektöre desteği yüzde 25 arttı
Bankalar tarafından bu yılın 10 ayında reel sektöre verilen nakdi kredi miktarı, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 24,6 artarak 2,1 trilyon dolara ulaştı.
Merkez Bankası 2018 para politikasını açıkladı
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, fiyat istikrar odaklı para politikasının korunacağı ve kur politikasının bulunmadığı belirtildi.
YHT'de kış tarifesi başlıyor
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, 10 Aralık'tan itibaren yüksek hızlı tren sefer sayı ve saatlerinde kış tarifesine geçecek.
Altının gramı güne düşüşle başladı
Gram altın 158,5, çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.061 liradan işlem görüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

110
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

132
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçilere müjde

167
CHP'de Kılıdaroğlu karşıtlarını sindirme harekatı

CHP'de Kılıdaroğlu karşıtlarını sindirme harekatı

162
Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı

Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı

44
Beşiktaş Almanya'da yedeklerle oynayacak

Beşiktaş Almanya'da yedeklerle oynayacak

58
Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM