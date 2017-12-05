Türkiye’nin en sevilen bankası bu yıl da Ziraat Bankası

“Türkiye’nin Lovemark’ları 2017” araştırması sonucuna göre Ziraat Bankası, araştırmaya katılan her dört kişiden birinin aklına gelen ilk banka olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en sevilen banka markası oldu.

"6 YIL İÇERİSİNDE YAPTIĞIMIZ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM ETKİLİ OLDU"

Brand Week İstanbul 2017’de gerçekleştirilen ödül töreninde Ziraat Bankası adına ödülü Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş aldı. Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Kırbaş, “Ziraat Bankası, Marka vaadimiz olan “Bir bankadan daha fazlası” söylemi doğrultusunda sürekli müşterilerimiz ve ülke bilançomuz için daha fazlasını yapmak için çalışan çok büyük bir aile. Bugün, böyle saygın bir araştırma sonucunda iki yıl üst üste “en sevilen marka” olarak seçilmemizde Bankamızın son 6 yılda gerçekleştirdiği değişim ve dönüşüm çalışmalarının çok önemli katkısı olduğunu belirtmek gerekir." dedi.

"GURURLANIYORUZ"

Kırbaş sözlerine devam ederek, "Ziraat Bankası, kamusal sorumluluklarının yanında verimlilik odaklı çalışan, müşteri memnuniyetini esas alan, son teknolojiyi kullanan yenilikçi bir banka. Bu dönüşüm sürecinde müşteriyi merkeze konumlandıran bir anlayışla tüm süreçlerimizi yeniden tasarladık ve buna uygun bir iletişim stratejisi izledik. Müşterilerimizin 7/24 ihtiyaçlarına yanıt verecek kanalları tesis ettik. Müşterilerimizin başta sosyal medya platformları olmak üzere bizi yakından takip ettiğini, beğenilerini doğrudan ya da dolaylı yollarla ifade ettiklerini biliyoruz. Bu sevgi ve ilginin böyle bir ödülle tescillenmesi bizi ayrıca gururlandırıyor." diye konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Ayrıca Kırbaş, "Geldiğimiz noktada her bir Ziraat Bankası çalışanının ayrı ayrı emeği bulunuyor. Algı tek başına bir birimin ya da birkaç birimin oluşturabileceği bir husus değil. Bütünsel bir bakış açısı ile hareket etmeniz gerekir. Biz Ziraat Bankası olarak bu bakış açısını yakaladığımız için üst üste ikinci kez Lovemark olarak seçiliyoruz. Biz bu topraklarda kazandığımızı bu topraklara geri vermenin her türlü ekonomik kazanımdan daha önemli olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimize, topluma ve ülkemize katma değer sağlayan çalışmalarımıza dün olduğu gibi yarın da hız kesmeden devam edeceğiz. Daha fazlası için çalışmanın gönülleri kazanacağını inanıyor ve gönülleri kazanmanın tüm kazanımların ötesinde olduğunu biliyoruz. Bizleri bir kez daha “Lovemark” yapan, gönüllerini kazandığımız herkese Bankamız adına teşekkür ediyoruz” dedi.