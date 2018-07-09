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Türkiye’nin en soğuk ilçesi doğalgazla ısınacak

Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Van’ın Çaldıran ilçesinde doğalgaz çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İHA | 09.07.2018 - 13:36..
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Türkiye’de hava sıcaklığının eksi 40 ile 46 dereceleri bulduğu Tendürek Dağı eteklerindeki Çaldıran’da, doğalgazın ilk kaynağı geçen ay düzenlenen törenle yapılmıştı.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın yaptığı girişimler sonucu ilçeye doğalgazın verilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

"HÜKÜMETİMİZİN DESTEKLERİYLE HAYATA GEÇİRDİK"

Bu yaz sezonunda vatandaşların doğalgazdan faydalanmaları için çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Kaymakam Dundar, “Çaldıran İlçemiz, bilindiği gibi ülkemizde hava sıcaklığının eksi 40 dereceyi bulduğu yerlerden biridir. İran sınırında ve Tendürek Dağı eteklerinde bulunan ilçemizi doğalgazla tanıştırmak için yaptığımız girişimler sonucu bu büyük projeyi cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin destekleriyle hayata geçirdik. Geçen ay doğalgazın ilk kaynağını yaparak, startını vermiştik.” dedi.

Türkiye’nin en soğuk ilçesi doğalgazla ısınacak

Şu an aralıksız bir şekilde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kaymakam Dundar, “İlçemizde kalıcı projelerin kazandırabilmesi için büyük çabalar sarf ettik, ediyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz her sözü tek tek yerine getirerek, ilçemizi yaşanır bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Hemen ilçemizin 500 metre yanından geçen doğalgaz ana borusu bulunmaktadır. Maalesef bundan istifade edilmemiş. Yaptığımız çalışmalar sonunda eksi 40 derecelerin yaşandığı ilçedeki vatandaşlarımızın doğalgaz nimetinden faydalanmalarını sağladık. Bu da bizleri mutlu ediyor. Yapılan ilk kaynağın ardından doğalgaz ana borusundan BOTAŞ’ın yüksek basınçlı hattından 20 bin metre küplük ARMA basınç hattından 5 bin metre küp ve 6 inçlik çelik borularla şehir merkezine hat döşenmektedir. Yüksek basınçtan gelecek olan 1800 metrelik çalışmanın 800 metrelik kısmı tamamlandı. 1800 metresi çelik borularla yapılacak çalışmanın devamı poliüretan borularla devam ederek ilçemize eylül ayı sonuna kadar vatandaşlarımızın hayali olan doğalgaz verilecek inşallah.” diye konuştu.

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