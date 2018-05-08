Türkiye'nin gururu THY'ye moda devinden övgü

Özellikle uluslararası arenada elde ettiği başarılar, kırdığı rekorlar ve taşıdığı yolcu sayısı ile dünya havacılık sektöründe adını her yerde duyuran THY, dünya markalarını bile kendine hayran bırakıyor.

"THY İNANILMAZ GÜÇLÜ BİR MARKA"

İtalyan lüks moda devi Fendi’nin kurucusu Anna Fendi, “THY inanılmaz güçlü bir marka. Türkiye’nin elinde böyle bir değer var. Sizi global arenada çok başarılı temsil ediyor” dedi.

Marka değeri ile Türkiye'nin gururu olan ve yalnızca havacılık sektöründe değil, her alanda adını duyuran ve Türk bayrağını göklere taşıyan THY, İtalyan lüks moda devi Fendi'nin kurucusu Anna Fendi'den büyük övgü aldı.

DİĞER FİRMALARDAN FARKLI

İtalyan modacı, “Türk Hava Yolları (THY) markasıyla seyahat ettim ve farkettim ki bu inanılmaz bir marka. Gerçekten çok sayıda hava yolu ile seyahat ettim, THY çok etkileyiciydi, memnuniyet vericiydi." sözleriye THY'nin diğer firmalardan farklı olduğunu belirtti.

"YILDIZLI BİR LOKANTA GİBİ"

Perakende Liderler Konferansı için İtalya'da Türk markalarla bir araya gelen Fendi, THY'ye duyduğu hayranlığı neredeyse kelimelere sığdıramadı."THY inanılmaz güçlü bir marka. Türkiye'nin elinde böyle bir değer var. Sizi global arenada çok başarılı temsil ediyor" diyen Fendi, "Harika bir hizmet, sunum, kalite; yıldızlı bir restoran gibi…” yorumunu yaptı.