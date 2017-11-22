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Türkiye'nin havası en kirli şehirleri

Dünya Sağlık Örgütü, 3 bin şehri inceleyerek hava kirliliğini ortaya seren "dünya sigara haritasını" ortaya çıkardı.

22.11.2017 - 11:17
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İklim bilimi üzerine çalışan Berkeley Earth ve Dünya Sağlık Örgütü, şehirlerdeki hava kirliliğini ve bir günde insanların kaç sigara içtiğini hesapladı.

EN KÖTÜ 3 ŞEHİR

Bu hesaplamaya göre Türkiye'nin hava kirliliği açısından en geride olan üç şehri Batman, Hakkari ve Gaziantep olarak sıralandı.

İSTANBUL 46'NCI SIRADA

Bu 3 kentte yaşayanlar günde 3 sigaradan fazla içiyor. İstanbul ise 46'ncı sırada yer alıyor. Buna göre İstanbul'da yaşayanlar günde ortalama 1,51 sigara içiyor.

Türkiye'nin havası en kirli şehirleri

HASTALIKLARA YOL AÇIYOR

Hava kirliliği PM2.5 olarak adlandırılan parçacıkları solumak zorunda kaldığımız için zararlı. Bu parçacıklar akciğer kanseri ya da astım gibi hastalıklara yol açabiliyor. 21.6 μg/m3 ölçüsünde parçacık solumanın sağlık açısından bir sigarayla eşdeğer zarara yol açtığı hesaplanıyor.

Eğer belli bir alan içinde 2,5 mikrometreden daha küçük parçacıklar varsa bunlar özellikle akciğere nüfuz edebildiği için daha da tehlikeli oluyor.

Türkiye'nin havası en kirli şehirleri

BBC Türkçe'nin haberine göre, Dünyada 693 yer zararlı eşiğin üzerinde bir hava kirliliği tehlikesiyle karşı karşıya. Mesela Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de görülen son hava kirliliği seviyesi yüzünden 19 milyon kişi günde istemeyerek 44 sigara içmiş oluyor. Bu da sağlık açısından iki paket sigara olarak görülebilecek tehlikeli sınırın üstünde bir rakam.

EN TEHLİKELİ ŞEHİR ZABOL

Dünya Sağlık Örgütü'nün hesaplamalarına göre İran'ın Zabol kenti günde 10 sigarayla hava kirliliği açısından en tehlikeli şehir.

Türkiye'nin havası en kirli şehirleri

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