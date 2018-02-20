Türkiye'nin hedefi Çin

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Çin'de başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ticaretin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı üzerinden gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı.

ARSLAN VE KUMSİŞVİLİ BASIN KARŞISINA GEÇTİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Gürcistan, Başbakan Yardımcısı Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsişvili ile Bakanlık Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Arslan, Bakü-Tiflisf-Kars Demiryolu hattının iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine büyük katkı sağlayacağının altını çizerek, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları bu denli bir projeyle taçlandırmak iki ülke içinde gurur verici. Bu projeyle Asya ile Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturmuş olduk. Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ticaretin Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden gerçekleştirilmesi bizim önemli hedeflerimizden biri." ifadesini kullandı.