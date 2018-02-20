taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.433
USD
3,8001
EURO
4,6888
ALTIN
162,61
PETR
65,1800

Türkiye'nin hedefi Çin

Bakü-Tiflisf-Kars Demiryolu hattının önemine değinen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, hedefin Çin olduğunu belirtti.

AA | 20.02.2018 - 22:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Türkiye'nin hedefi Çin

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Çin'de başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ticaretin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı üzerinden gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin hedefi Çin

ARSLAN VE KUMSİŞVİLİ BASIN KARŞISINA GEÇTİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Gürcistan, Başbakan Yardımcısı Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsişvili ile Bakanlık Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Arslan, Bakü-Tiflisf-Kars Demiryolu hattının iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine büyük katkı sağlayacağının altını çizerek, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları bu denli bir projeyle taçlandırmak iki ülke içinde gurur verici. Bu projeyle Asya ile Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturmuş olduk. Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ticaretin Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden gerçekleştirilmesi bizim önemli hedeflerimizden biri." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hedefi Çin

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

1037
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zina düzenlemesi tartışılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zina düzenlemesi tartışılsın

354
Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

141
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

301
Hendek kazarken petrol buldular

Hendek kazarken petrol buldular

97
Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

290
Türkiye havadan ve karadan Esad'ın güçlerini vurdu

Türkiye havadan ve karadan Esad'ın güçlerini vurdu

257
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM