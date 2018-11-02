taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.469
Euro
6.25995
Altın
1235.885
Borsa
92853.15
Gram Altın
217.451

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunan basınında

ROKETSAN ve ASELSAN'ın katkılarıyla üretimi ve tesleri yapılan Atmaca deniz füzesi seri üretime geçiyor. bu durum Ege'de sınır ihlalleri yapan Yunanistan'ı tedirgin etti.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 12:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıyan Atmaca'yı ROKETSAN, füzenin atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlarını ise ASELSAN yerli imkanlarla geliştirdi.

Testler ile başarılı sonuçlar elde eden Atmaca, denizlerdeki caydırıcılığı artırmak için yerli imkanlarla geliştirilerek seri üretime geçiliyor. Bu durum Yunanistan'ı da tedirgin etti.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunan basınında

"DONANMA GÜÇ KAZANACAK"

Türkiye'yi deniz alanında, kıta sahanlığı ve dışında önemli bir güce dönüştürecek olan Atmaca füzeleri en çok da Yunanistan'ı tedirgin etti.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunan basınında

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in tanıtımını yaptığı füze için Yunan askeri dergisi Ptisi Diastima "ATMACA ile Turkler donanmanin etkisini arttiracak, ulusal seviyede daha cok bagimsizlik kazanacaklar" haberilerini yapmaya şimdien başladı.

İlk deniz füzesi Atmaca seri üretime geçiyor VİDEO

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunan basınında

200 KİLOMETRE MENZİL VE DAHASI

Atmaca seyir füzeleri ROKETSAN, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ASELSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. İmzalanan sözleşme kapsamında füzelerin seri üretimleri ROKETSAN, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzemelerin üretimleri ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunan basınında

Atmaca'nın teknik özellikleri ise muadillerine göre oldukça parıltılı. Exocet ve Harpoon füzelerinden daha üstün özelliklere sahip olacak füze, denizde asgari 200 km uzaklıktaki hedeflere karşı kullanılacak. Data-link donanımına da sahip olacak Atmaca, seyir halindeyken uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunan basınında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple'dan Türkiye açıklaması

213
Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

84
Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

262
Tek tip askerlik modeli geliyor

Tek tip askerlik modeli geliyor

105
Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

56
Yıldız Tilbe fularla dans etti

Yıldız Tilbe fularla dans etti

66
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sıla'ya telefon

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sıla'ya telefon

347
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM