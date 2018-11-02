Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunan basınında

Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıyan Atmaca'yı ROKETSAN, füzenin atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlarını ise ASELSAN yerli imkanlarla geliştirdi.

Testler ile başarılı sonuçlar elde eden Atmaca, denizlerdeki caydırıcılığı artırmak için yerli imkanlarla geliştirilerek seri üretime geçiliyor. Bu durum Yunanistan'ı da tedirgin etti.

"DONANMA GÜÇ KAZANACAK"

Türkiye'yi deniz alanında, kıta sahanlığı ve dışında önemli bir güce dönüştürecek olan Atmaca füzeleri en çok da Yunanistan'ı tedirgin etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in tanıtımını yaptığı füze için Yunan askeri dergisi Ptisi Diastima "ATMACA ile Turkler donanmanin etkisini arttiracak, ulusal seviyede daha cok bagimsizlik kazanacaklar" haberilerini yapmaya şimdien başladı.

İlk deniz füzesi Atmaca seri üretime geçiyor VİDEO

200 KİLOMETRE MENZİL VE DAHASI

Atmaca seyir füzeleri ROKETSAN, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ASELSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. İmzalanan sözleşme kapsamında füzelerin seri üretimleri ROKETSAN, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzemelerin üretimleri ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek.

Atmaca'nın teknik özellikleri ise muadillerine göre oldukça parıltılı. Exocet ve Harpoon füzelerinden daha üstün özelliklere sahip olacak füze, denizde asgari 200 km uzaklıktaki hedeflere karşı kullanılacak. Data-link donanımına da sahip olacak Atmaca, seyir halindeyken uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.